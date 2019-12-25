В центральной поликлинике Могилева из-за замыкания проводки пришлось эвакуировать 380 человек

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В электрощитовой Могилевской центральной поликлиники произошло короткое замыкание электропроводки, посетителей и работников пришлось эвакуировать, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Система автоматической пожарной сигнализации сработала 24 декабря в 8.41. До прибытия подразделений МЧС администрация учреждения из здания эвакуировала 380 человек, в том числе 200 посетителей. Пострадавших нет.

Всего в Беларуси за прошедшие сутки произошло 12 чрезвычайных ситуаций техногенного характера, уничтожено одно и повреждены пять строений, две единицы техники. На пожарах пострадали два человека. В частности, ожоги I-IV степени (39% тела) получила хозяйка квартиры в трехэтажном жилом доме по ул. Лесной поселка Желудок Щучинского района. Пожар возник, предположительно, из-за неосторожности при курении. Женщину госпитализировали.-0-