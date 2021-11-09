В Центральном районе Минска выявлено более 15 нарушений ПДД водителями такси

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральном районе Минска сегодня выявлено более 15 нарушений ПДД водителями такси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Госавтоинспекция столицы продолжает мероприятия по контролю за соблюдением требований законодательства перевозчиками и водителями служб такси. "Сегодня сотрудники технического надзора отдела ГАИ Центрального района Минска совместно с представителями транспортной инспекции провели рейд, по результатам которого выявлено более 15 нарушений правил дорожного движения водителями служб такси", - рассказали в УГАИ ГУВД.
Профилактические мероприятия "Такси" стартовали в Минске 8 ноября. Для снижения аварийности на дорогах и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения столичная Госавтоинспекция контролирует соблюдение требований действующего законодательства водителями, использующими средства электросвязи и глобальную компьютерную сеть Интернет (Bolt, Яндекс.Такси и Uber). Инспекторы проводят рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля, в том числе с представителями иных контролирующих органов.
Профилактические мероприятия продлятся до 17 ноября.-0-