15 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В центре Гродно легковушка сбила мужчину на гироскутере, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 14 июля на площади Тизенгауза в областном центре. По предварительной информации, 24-летний мужчина на гироскутере попытался не спешиваясь пересечь дорогу по пешеходному переходу. В результате его сбил легковой Volkswagen. Молодого человека доставили в больницу, но после осмотра отпустили.

В ГАИ отметили, что участники ДТП дают противоречивые показатели. По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

ГАИ напоминает водителям, что перед подъездом к пешеходному переходу необходимо снизить скорость вплоть до полной остановки. Пешеходы перед началом движения должны убедиться, что выход на проезжую часть безопасен.-0-

Фото управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома