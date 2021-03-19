В центре Гродно легковушка врезалась в столб: женщине-водителю стало плохо

19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В центре Гродно легковушка врезалась в столб, водителю понадобилась помощь спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Сегодня около половины восьмого утра в Гродненский городской отдел МЧС от очевидца поступило сообщение об аварии на перекрестке улиц Победы и Горновых. Требовалась помощь спасателей.
Выяснилось, что женщине, водителю "Форда", стало плохо во время движения. Автомобиль врезался в опору дорожного знака. Двери легковушки были заблокированы.
"Один из спасателей аккуратно разбил стекло пожарным топором и открыл дверь изнутри. Второй - отстегнул ремень безопасности, помог работникам скорой медицинской помощи наложить женщине на шею воротник Шанца, достать ее из автомобиля и положить на носилки", - рассказали в МЧС.
Пострадавшую 1982 года рождения госпитализировали. Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.-0-