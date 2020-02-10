В центре Минска под колеса авто угодил водитель электросамоката

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под колеса авто в Минске попали водитель электросамоката и женщина-пешеход, которые в результате оказались в больнице. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

В первом случае водитель, ехавший по ул.Игнатенко со стороны пр.Победителей, при повороте на ул.Тимирязева на зеленый сигнал светофора не предоставил преимущество в движении мужчине на электросамокате. Тот двигался по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал. В результате мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в БСМП. По данному факту проводится проверка. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.

Во втором случае водитель, ехавший по ул.Мельникайте со стороны Заславской в направлении пр.Победителей, сбил женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина доставлена в больницу для осмотра. По данному факту также проводится проверка. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома