15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ушачском районе служебная собака раскрыла кражу, пройдя по следу 6 км. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Вечером 12 мая в дежурную часть Ушачского РОВД поступило сообщение о краже из дачного дома: неизвестные вырвали пробой входной двери, проникли внутрь и вынесли имущество. На место происшествия в составе следственно-оперативной группы прибыл милиционер-кинолог со служебной собакой по кличке Жак. Пес сразу же взял след и до предполагаемых нарушителей вел почти шесть 6 км. Когда милиционеры постучали в дверь подозреваемых, они сильно удивились. Мужчина и женщина во всем сознались и выдали похищенное.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело по факту кражи.-0-