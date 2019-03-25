В Ушачском районе у магазинного вора нашли обрез с патронами

25 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Ушачском районе рецидивист попытался обворовать сельский магазин, после задержания у мужчины нашли обрез с патронами, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Мужчина на ворованном велосипеде передвигался по Витебской области, жил в заброшенных домах и воровал все, что плохо лежит. Сегодня ночью он попытался обворовать магазин в деревне Сорочино. Мужчина обесточил щиток электросети, разбил стекло и залез внутрь, но не учел, что внутри находятся датчики движения. После сработки сигнализации милиционеры задержали вора при попытке убежать через склады магазина.

"При себе у него обнаружена выручка на сумму около Br2 тыс., нож и приготовленные на вынос три пакета с продуктами питания и спиртным. В пяти метрах от магазина в камуфляжной куртке найдены обрез с патронами и еще один нож. Вор признал, что эти вещи его", - отметил Виталий Сапроненко.

Мужчина подозревается в серии краж в Ушачском районе, он неоднократно судим по ст.205 УК.-0-

Фото УВД Витебского облисполкома