В Узденском районе при столкновении легковушки и маршрутки погибли два человека

15 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. Два человека погибли в ДТП в Узденском районе, где столкнулись легковушка и маршрутка. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, 14 июня около 17.45 на автодороге Узда - Теляково - Горбаты 46-летняя водитель "Ровера" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршрутным такси. "Женщина и 41-летний пассажир легковушки погибли на месте ДТП", - сообщила Ольга Чемоданова. Водитель и пассажир микроавтобуса доставлены в больницу.-0-