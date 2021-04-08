В Верхнедвинске при пожаре в доме погиб мужчина

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Верхнедвинске при пожаре в жилом доме погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в доме по ул.Интернациональной поступило в службу 7 апреля в 16.56. По прибытии на место спасатели обнаружили в доме погибшего мужчину 1957 года рождения.

В результате пожара в доме повреждена кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество. Причина возгорания устанавливается.

Всего за прошедшие сутки в Витебской области произошло три пожара, повреждены два строения.-0-