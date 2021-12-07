В Ветке мужчина заправлял зажигалку и получил ожоги

7 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Ветке мужчина заправлял зажигалку и одновременно курил - в итоге получил ожоги и другие травмы, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Утром 6 декабря в центр оперативного управления Ветковского РОЧС поступило сообщение о том, что в райцентре горит гараж.
Когда спасатели прибыли на место, было установлено, что в металлическом вагончике на территории частного домовладения мужчина 1962 года рождения заправлял зажигалку при помощи газового баллончика и при этом курил. В итоге произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения. Мужчина получил ожоги лица 1-3 степени и сопутствующие травмы.
Спасатели передали пострадавшего работникам скорой медицинской помощи, мужчину госпитализировали.-0-