В Ветковском районе с агропредприятия похитили ядохимикаты на Br3,5 тыс.

29 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Ветковском районе с сельхозпредприятия похитили 90 л ядохимикатов, сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД облисполкома.
Заявление о хищении дорогостоящих ядохимикатов в милицию поступило 27 октября. "Накануне поздно вечером неизвестные сорвав навесные замки на двух дверях проникли на зерносклад ОАО "Хальч". Похитители воспользовались тем, что сторож был на обходе территории, и вынесли из хранилища почти 90 л ядохимикатов различного наименования на Br3,5 тыс.", - рассказали в УВД.
Оперативники уголовного розыска в течение дежурных суток нашли злоумышленников. Ими оказались два неработающих местных жителя 43 и 37 лет. Один из мужчин ранее был судим.
По данным УВД, три канистры злоумышленники успели продать местной жительнице за Br15, остальное припрятали в кустах недалеко от места преступления. Напарники решили заработать на спиртное.
Следователи дали правовую оценку действиям мужчин. Возбуждено уголовное дело. Похищенное найдено и изъято.-0-