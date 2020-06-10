В Вилейском районе директор похитил деньги общественной организации

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор Вилейского района Вадим Шукринов возбудил уголовные дела о служебном подлоге и хищении средств организации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Фигурантом уголовных дел стал 52-летний директор одной из местных общественных организаций. Желая завладеть деньгами учреждения, он фиктивно трудоустроил уборщика служебных помещений, а также заключил мнимые договоры подряда на выполнение различных работ тремя гражданами. При этом эти люди в учреждении никогда не были.

Впоследствии подозреваемый путем использования служебных полномочий завладел деньгами организации - не менее Br2,1 тыс., которые были начислены в качестве зарплаты и вознаграждения за якобы выполненные работы.

Чтобы скрыть хищение, директор поручил составить, а затем подписал фиктивные документы. В них были заведомо ложные сведения об объемах и видах выполненных работ, выплате денег людям, которые их в действительности не получали и работы не выполняли. Противоправная деятельность продолжалась с января 2019 года по май 2020-го.

Для организации предварительного расследования уголовные дела направлены в управление Следственного комитета по Минской области.-0-