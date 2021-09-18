В Вилейском районе работники МЧС и лесхоза нашли троих потерявшихся в лесу

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лесном массиве вблизи деревни Малькевичи Вилейского района заблудились несколько человек. Спасателей привлекли к поиску вечером 17 сентября, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"На линию 101 позвонила одна из потерявшихся, - рассказал первый заместитель начальника Вилейского районного отдела по ЧС Анатолий Стреж, который возглавил поиски. - Оказалось, что около 14.00 две женщины и мужчина отправились в лес за клюквой и брусникой. В районе болота они перестали ориентироваться в лесу и попросили о помощи. В поисках участвовали работники лесхоза, РОВД и спасатели пожарного аварийно-спасательного поста №11 деревни Куренец".

Участники поисков разделились на группы, Анатолий Стреж с работником лесхоза находился на связи по телефону. "Созвонившись с потерявшимися, мы установили привязку к квадрату леса. Работник лесхоза заехал с другой стороны данного участка, а я, подавая сигнал, ехал неподалеку. Однако сразу найти их на предполагаемом месте не удалось и, когда созвонились повторно, люди сообщили, что слышали сигнал громкоговорящего устройства. Они шли на звук, мы двигались им навстречу", - продолжил рассказ Анатолий Стреж.

В 19.31 работники МЧС и Вилейского опытного лесхоза нашли заблудившихся. В медицинской помощи те не нуждались.

Всего в поисково-спасательной операции были задействованы 5 единиц техники и 9 человек.-0-