В Витебске автобус сбил пешехода

6 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске автобус наехал на мужчину, который переходил проезжую часть вне зебры, сообщил корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Тевелев.

Авария произошла сегодня в 06.50 по ул. Гагарина. Автобус "ПАЗ" с пассажирами сбил вышедшего на проезжую часть мужчину. По предварительной информации, тот шел по краю дороги и в какой-то момент решил перейти на другую сторону, но на середине пути поскользнулся. Водитель автобуса это заметил и попытался избежать наезда, резко свернув на встречную полосу, тем не менее задел пешехода и врезался в легковушку.

В результате ДТП 30-летнего мужчину госпитализировали с травмами головы в нейрохирургическое отделение. Из пассажиров автобуса никто не пострадал.

Проводится проверка.-0-