В Витебске двое иностранцев стали фигурантами уголовного дела за неуплату более Br1,6 млн налогов

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники финансовой милиции Витебской области выявили двух иностранных граждан, которые путем реализации товаров по серой схеме недоплатили в бюджет более Br1,6 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Комитет госконтроля Беларуси".

Двое иностранных граждан зарегистрировали 12 организаций, которые осуществляли розничную торговлю в 19 магазинах в Минске, Витебске, других областных центрах и крупных городах страны. Товары в данных торговых точках реализовывались по серой схеме, что позволяло владельцам скрывать от налогообложения от 50% до 75% общей выручки магазинов. Эта махинация создавала видимость законного применения организациями упрощенной системы налогообложения, ведь в случае отражения выручки в полном объеме граждане были бы обязаны применять общеустановленную систему налогообложения с уплатой НДС и налога на прибыль. Кроме этого, в целях неуплаты НДС половина товаров ввозилась организациям на территорию Республики Беларусь нелегально, а стоимость товаров, которые ввозились легально, занижалась в несколько раз. "Сокрытие выручки и неуплата налогов позволяли руководителям торговых организаций устанавливать более низкую стоимость продаваемых товаров по сравнению с добросовестными налогоплательщиками, фактически вытесняя их с рынка, - рассказали в ведомстве. - За период работы торговых объектов с 2019 по 2020 годы сумма неуплаченных налогов составила более Br1,6 млн".

В отношении двух иностранных граждан, которые были руководителями трех организаций Витебска, возбудили уголовные дела. Оба фигуранта сотрудничают со следствием и уже начали возмещать неуплаченные налоги.-0-