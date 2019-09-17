В Витебске дворник нашел минометную мину во дворе

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске дворник обнаружил минометную мину во дворе многоэтажки, сообщили БЕЛТА в МВД.

Сообщение об опасной находке поступило в милицию сегодня утром. На место незамедлительно выехали сотрудники милиции, саперно-пиротехническая группа в/ч 5524, работники МЧС и медики.

Правоохранители оцепили прилегающую территорию и усилили меры безопасности. На время работы саперов жильцы двух подъездов дома покинули свои квартиры. "В итоге минометную мину 81 мм времен Великой Отечественной войны для уничтожения вывезли на специальный полигон. К этому времени все мероприятия закончены, а милиционеры устанавливают обстоятельства появления снаряда в жилой зоне", - рассказали в ведомстве.

МВД напоминает, что при обнаружении боеприпасов нужно незамедлительно сообщать об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к ним.-0-