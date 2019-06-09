9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске горела пилорама, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 8 июня в 18.00. В результате пожара в здании по производству деревянных конструкций повреждены переносной генератор, отопительная печь, имущество, закопчены стены, потолок.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии причины возникновения пожара - нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-