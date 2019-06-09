9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске горела пилорама, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о пожаре поступило 8 июня в 18.00. В результате пожара в здании по производству деревянных конструкций повреждены переносной генератор, отопительная печь, имущество, закопчены стены, потолок.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии причины возникновения пожара - нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3568 BYN
|2.356 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0925 BYN
|2.09 BYN
|2.094 BYN
|RUB
|3.217 BYN
|3.215 BYN
|3.22 BYN