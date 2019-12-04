В Витебске легковушка на переходе сбила пенсионера

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
4 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске легковой автомобиль наехал на 71-летнего мужчину, когда он переходил пешеходный переход, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла 3 декабря около 17.00 на улице Леонова. Легковушка не уступила дорогу и сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 71-летнего жителя Витебска. В результате ДТП мужчина получил травмы, его доставили в больницу.
Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу необходимо двигаться со скоростью, которая позволит уступить дорогу.-0-
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома