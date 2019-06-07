В Витебске милиционер спас мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста

7 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске на мосту Блохина лейтенант милиции спас 32-летнего мужчину, решившего свести счеты с жизнью, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.
К служебному автомобилю Дениса Лабейко на перекрестке площади Победы подбежал очевидец и рассказал, что мужчина повис на перилах моста. "Он находился в отрешенном состоянии и не обращал внимания на то, что происходило вокруг. Я смог подойти к нему сзади и снял с перил на тротуар", - рассказал офицер.
Мужчину доставили в отдел милиции, а затем передали медикам. На отчаянный шаг его толкнули личные мотивы.-0-
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