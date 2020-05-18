18 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске мошенница возвратила долг пенсионерке фальшивыми евро, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

В Железнодорожный РОВД обратилась 70-летняя жительница областного центра, которая сообщила, что ей вернули долг фальшивыми деньгами. Подделка даже не нуждалась в специальной экспертизе, так как прямо на банкнотах было написано, что они не являются платежным средством.

За наглым обманом стояла ранее неоднократно судимая 40-летняя витебчанка. Злоумышленница не единожды приходила в дом к потерпевшей еще осенью минувшего года. Под разными предлогами она просила у пенсионерки деньги в долг. В итоге накопилась сумма более чем Br1,7 тыс. В последний же раз мошенница пришла в квартиру к пожилой женщине с целью вернуть деньги. Она передала евро из так называемого банка приколов и поспешила уйти. Заметившая обман пенсионерка сразу отправилась в милицию, правоохранителям удалось задержать подозреваемую по горячим следам. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Также выяснилось, что задержанная посещала и другие дома, поэтому у правоохранителей есть основания полагать, что жертв обмана может быть больше. Всех пострадавших от действий подозреваемой УВД Витебского облисполкома просит позвонить по телефонам: 8-0212-67-86-02 или 102.-0-