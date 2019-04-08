В Витебске начальник диагностической станции помогал пройти техосмотр за вознаграждение

8 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске за взятки задержан начальник одной из диагностических станций: мужчина помогал пройти техосмотр за вознаграждение, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОВД администрации Первомайского района Витебска Игорь Мицкевич.

Ранее не судимый 47-летний житель областного центра получал через посредников деньги за помощь в решении вопросов, связанных с прохождением техосмотра. В среднем сумма составляла около Br20-30 за автомобиль. "Примечателен тот факт, что буквально через несколько дней после "прохождения" такого техосмотра у владельца одной из иномарок при движении по городу на ходу оторвало колесо, что могло привести к серьезному ДТП", - отметил Игорь Мицкевич.

За получение взяток в отношении начальника диагностической станции на данный момент возбуждено восемь уголовных дел по ст.430 УК. Устанавливаются другие эпизоды получения взяток, также правоохранители намерены дать правовую оценку действиям водителей и их посредников, которые предлагали должностному лицу взятку.-0-