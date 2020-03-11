В Витебске пенсионер избил кондуктора

11 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске пенсионер беспричинно избил кондуктора, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Происшествие случилось в троллейбусе, двигавшемся по маршруту №4. На одной из остановок в него вошел пенсионер. Мужчина занял свободное место и проехал несколько остановок. Возле инфекционной больницы он неожиданно напал на проходящего мимо кондуктора и нанес ему несколько ударов в голову. Мужчина 1968 года рождения смог вырваться и направился к водителю, чтобы вызвать правоохранителей. Выполняя свои служебные обязанности, кондуктор, проходя мимо дебошира, вновь подвергся нападению.

Для выяснения всех обстоятельств инцидента витебчанина доставили в Октябрьский РОВД. Там выяснилось, что ранее он не был судим и в поле зрения милиции до этого момента не попадал. При этом пояснить причины своего поступка пенсионер 1958 года рождения так и не смог. По его словам, до этого он выпил полбутылки коньяка и с момента посадки в общественный транспорт до приезда в РОВД ничего не помнит. За хулиганство в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК.-0-