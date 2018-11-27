В Витебске пешеход зацепился за буксировочный трос и получил травму

27 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске молодой человек не заметил буксировочный трос между машинами и, зацепившись за него, упал и получил травму, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Необычная авария произошла сегодня около 13.45 на ул. Гагарина. Водитель микроавтобуса буксировал на гибкой сцепке "жигули". В это время 18-летний студент переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Молодой человек не заметил трос, зацепился за него и ударился головой об асфальт.-0-