В Витебске пьяный пассажир избил таксиста и забрал часть выручки

18 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Нетрезвый житель Смоленской области, приехав в гости к знакомой в Витебск, напал на таксиста и прихватил часть выручки. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Вечером 15 января парочка была у знакомых. После застолья они решили отправиться отдыхать в один из спальных районов города и вызвали такси. Между 26-летним изрядно захмелевшим пассажиром и водителем произошел конфликт. Молодой человек закурил прямо в салоне автомобиля, а на замечание водителя отреагировал агрессивно и пустил в ход кулаки. Когда таксист остановил машину, пассажир набросился на него уже на улице и продолжил избивать.

Вскоре за россиянином приехал знакомый, которого вызвала спутница дебошира. При этом гость из России успел прихватить из салона такси часть выручки и деньги, которые был должен за проезд.

Уже через пару часов оперативники уголовного розыска Первомайского РОВД задержали жителя Смоленской области.-0-