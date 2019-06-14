В Витебске под мостом им.Блохина нашли мину времен войны

14 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Отдыхающие на Западной Двине витебчане обнаружили под мостом имени Блохина минометную мину времен войны, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.

Происшествие случилось сегодня около 18.00. Бдительные горожане о подозрительном предмете сообщили в оперативные службы. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и саперы в/ч 5524. Опасная находка располагалась на глубине под средней опорой моста. Совместными усилиями с помощью лодки сотрудники двух ведомств извлекли снаряд калибра 105 мм.

Фото в/ч 5524

Мина вывезена в безопасное место и уничтожена.

Мост имени Блохина через Западную Двину расположен в центральной части города (возле театра имени Якуба Коласа). Назван в честь старшего сержанта Федора Блохина, который во время боя 26 июня 1944 года за освобождение Витебска во главе группы бойцов саперного взвода успел за две минуты до взрыва перерезать бикфордов шнур и спасти единственную на тот момент переправу города через реку. Впоследствии при разминировании моста было обезврежено около 2 т взрывчатки. "Предположительно, сегодняшняя находка осталась еще с тех времен. По другой версии, мину могло принести течением", - отметила Мария Воробьева.-0-