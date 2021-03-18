В Витебске продолжается расследование дела о распространении психотропов с участием подростков

18 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о незаконном обороте психотропных веществ с привлечением подростков в качестве закладчиков. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УСК по Витебской области.

По данным следствия, 17-летнему парню из Витебска в Telegram написал неизвестный и предложил работу по распространению запрещенных веществ. Молодой человек согласился. Через некоторое время он и его 17-летняя знакомая уже вместе работали на интернет-магазин, специализирующийся на продаже психотропных веществ.

Молодые люди в ходе переписки в мессенджере получали задания: забрать запрещенные вещества из указанного места, расфасовать их. После этого они занимались раскладкой доз в тайники. Затем координаты и фото расположения тайников подростки сбрасывали указанному пользователю в Telegram, за что получали денежное вознаграждение.

Парень и девушка были задержаны правоохранителями, когда забирали очередную закладку. В ходе личного обыска, а также обысков, проведенных по местам их жительства, были обнаружены особо опасные психотропные вещества: амфетамин общей массой 3,6 г и альфа-PVP (1,09 г).

В настоящее время установлено 27 тайников, в которых с целью сбыта подозреваемые хранили запрещенные вещества. Устанавливаются иные места хранения.

В отношении парня и девушки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 (незаконный оборот психотропных веществ) УК. Они допрошены. Молодому человеку предъявлено обвинение по указанной статье. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.-0-

Фото УСК по Витебской области