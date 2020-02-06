В Витебске суд рассмотрит дело о смертельном ДТП с участием такси

6 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В суде Железнодорожного района Витебска сегодня пройдет первое судебное заседание по уголовному делу в отношении таксиста, который насмерть сбил пешехода, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Авария произошла ночью 8 сентября 2019 года по ул.Замковой, в это время светофоры уже не работали. Водитель такси при подъезде к пешеходному переходу не снизил скорость и сбил 42-летнюю женщину, от полученных травм она скончалась на месте происшествия. Выяснилось, что таксист работал в утомленном состоянии и нарушил правила - он ехал со скоростью 75 км/ч (в городе максимально разрешенная 60 км/ч).

Следователи квалифицировали действия обвиняемого по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).-0-