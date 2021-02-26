В Витебске за распространение наркотиков задержаны двое подростков

26 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Во время работы по пресечению деятельности интернет-магазина по продаже наркотиков задержаны двое подростков. Об этом сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

По имеющейся информации 16-летний витебчанин недавно устроился работать закладчиком наркотиков. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что подозреваемый не только сам активно занимается криминальным бизнесом, но и втянул в него свою 17-летнюю знакомую.

"Молодые люди во время прогулок делали закладки. Во время очередной вылазки за крупной партией наркотиков в один из парков областного центра они были задержаны. В ходе обысков были найдены особо опасные наркотические средства - альфа PVP и амфетамин. Также сотрудниками по наркоконтролю и противодействию торговле людьми обнаружены упаковки для фасовки дурмана и специальные приспособления для его взвешивания", - отметили в УВД.

Выяснилось, что молодой человек успел отметиться закладками не только в областном центре, но и в Минске. Так в Витебске было изъято 40 закладок, которые не дошли до потребителей. Подозреваемые задержаны, следователями в отношении них возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-