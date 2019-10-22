В Витебске завершено расследование дела об избиении ребенка и женщины

22 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела об истязании, причинении телесных повреждений и оставлении в опасности, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Как сообщалось, утром 12 августа в милицию поступило сообщение о том, что на лестничной площадке с травмами обнаружили ребенка. Он проживал в одной из квартир в этом же подъезде.

Выяснилось, что вечером 11 августа 31-летний пьяный мужчина во время ссоры избил свою сожительницу, женщина ушла из дома. Мужчина продолжил распивать спиртное, после чего избил их сына и выгнал из квартиры. Ребенок уснул в соседской детской коляске, которая находилась на лестничной площадке. В настоящее время пятилетний мальчик находится с бабушкой.

Во время следствия установлены и другие факты домашнего насилия. Обвиняемый с ноября 2018 по август 2019 года периодически избивал сожительницу, всего установлено девять таких случаев. В эти моменты он был пьяным.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения), ч.1 и ч.2 ст.154 (истязание), ст.155 (причинение менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности), ч.3 ст.159 (оставление в опасности) и ст.186 (угроза убийством) УК. Он заключен под стражу. Обвиняемый официально нигде не работал, ранее судим не был. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-