В Витебской и Минской областях за сутки погибли на пожарах три человека

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли на пожарах в Витебской и Минской областях за сутки. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
Спасателям Витебской области 13 апреля в 22.58 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Лисуны Оршанского района. Погибли хозяин дома 1966 года рождения и женщина 1972 года рождения. Брат хозяина с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализирован в учреждение здравоохранения.
А в Минской области около полуночи горел жилой дом в деревне Шелевщина Воложинского района. В результате пожара погиб мужчина.
Причины возгораний устанавливаются.-0-
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