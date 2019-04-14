В Витебской и Минской областях за сутки погибли на пожарах три человека

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли на пожарах в Витебской и Минской областях за сутки. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Спасателям Витебской области 13 апреля в 22.58 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Лисуны Оршанского района. Погибли хозяин дома 1966 года рождения и женщина 1972 года рождения. Брат хозяина с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализирован в учреждение здравоохранения.

А в Минской области около полуночи горел жилой дом в деревне Шелевщина Воложинского района. В результате пожара погиб мужчина.

Причины возгораний устанавливаются.-0-