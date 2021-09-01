В Витебской области за сутки найдены 4 потерявшихся человека

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области за прошедшие сутки потерялись пять человек, один из них еще не найден. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Информация о том, что вблизи д.Шарки Витебского района потерялся мужчина 1977 года рождения, поступила 31 августа в 16.10. Были организованы поиски, и уже в 18.20 потерявшегося обнаружили работники МЧС. В медицинской помощи он не нуждался.

В этот же день вблизи д.Лосвидо Витебского района искали мужчину 1983 года рождения и женщину 1961 года рождения. Сведения поступили спасателям в 16.50, а уже в 18.15 потерявшихся нашли. Медпомощь им не потребовалась.

В 21.02 31 августа в МЧС сообщили о мужчине 1991 года рождения, пропавшем вблизи д.Закаливье Лепельского района. В 21.55 его обнаружили работники МЧС. В медицинской помощи не нуждался.

Данные о том, что вблизи п.Чапаевский Верхнедвинского района пропал пенсионер 1933 года рождения, поступили 31 августа в 13.05. На 19.35 этого же дня потерявшийся не был обнаружен. Поиск возобновят сегодня в 08.00.-0-