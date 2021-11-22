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22 ноября 2021, 09:31

В Витебском районе двое браконьеров ловили рыбу сетями: возбуждено уголовное дело

Фото УСК по Витебской области
Фото УСК по Витебской области

22 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства незаконной добычи рыбы, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 45-летний и 48-летний мужчины, находясь на реке Лучоса на территории Витебского района, сетями незаконно добыли 52 особи леща и одного линя. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил более Br4,6 тыс.

Во время незаконной добычи рыбы жители Витебского района были застигнуты на месте преступления сотрудниками охраны животного и растительного мира. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Изъяты лодка, шесть рыболовных сетей и незаконный улов.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 281 (незаконная добыча рыбы) УК. Они задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия. -0-

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