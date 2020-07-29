В Витебском районе грибник нашел cклад боеприпасов времен войны

29 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебском районе грибник нашел cклад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Происшествие случилось вечером 27 июля. Мужчина собирал грибы в лесу возле деревни Побединщина. Увидев подозрительные предметы, он проявил бдительность и сообщил о своей находке в милицию. На указанном грибником участке саперы в/ч 5524 обнаружили целый склад боеприпасов: четыре артиллерийских снаряда калибра 76 мм, 100 артиллерийских снарядов калибра 45 мм, 17 минометных мин калибра 81 мм, 71 минометная мина калибра 50 мм, 16 гранат РГ-33, 10 гранат Ф-1.

Все опасные находки вывезены в безопасное место и уничтожены.

УВД Витебского облисполкома напоминает о необходимости проявлять разумную осторожность при обнаружении подозрительных предметов.-0-