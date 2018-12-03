В Витебском районе легковушка сбила велосипедиста

3 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Легковой автомобиль на дороге между Витебском и Шумилино наехал на велосипедиста, который двигался в попутном направлении, сообщил корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Тевелев.
Авария произошла вечером 2 декабря на 22-м км дороги Р20. 18-летний водитель легковушки "Ауди А6" во время встречного разъезда наехал на 57-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП мужчина получил серьезные травмы головы, его госпитализировали в реанимацию.
По факту аварии проводится проверка.-0-
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