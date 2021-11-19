В Витебском районе на пожаре погиб мужчина

19 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Заполье Витебского района на пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре квартиры по ул. Молодежной поступило сегодня ночью. Было задымление из окна квартиры на втором этаже дома. Во время тушения работники МЧС в коридоре на полу нашли труп хозяина 1969 года рождения.

В результате возгорания в квартире поврежден диван, закопчены стены и потолок. Рассматриваемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.-0-