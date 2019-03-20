В Витебском районе сельчанин нашел в лесу авиабомбу

20 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебском районе сельчанин нашел в лесу фугасную авиабомбу, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.
Информация о подозрительной находке поступила в в/ч 5524 днем 19 марта из РОВД, куда обратился житель деревни Зазыбы. Мужчина во время похода в лес наткнулся на следы раскопок черных копателей и увидел торчащий из земли крупногабаритный предмет. Проведенная саперами разведка показала, что это фугасная авиабомба калибра 100 кг (ФАБ-100). Для ее разминирования требовалось особое разрешение.
Опасный снаряд был обезврежен сегодня утром. До этого времени он был взят под охрану милиции.-0-
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