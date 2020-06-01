В Витебском районе сиделка украла у пенсионерки $2,7 тыс.

1 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебском районе сиделка нашла тайник пенсионерки и украла $2,7 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Пенсионерка 1939 года рождения, проживающая в поселке Ольгово (пригород областного центра), нашла себе помощницу по объявлению через газету. 63-летняя сиделка приезжала к ней два-три раза в неделю. За время регулярных посещений женщина успела изучить жилище своей нанимательницы и обнаружить тайник со сбережениями. Не удержавшись от соблазна, она похитила из него $2,7 тыс. Злоумышленница не приняла в расчет сметливость пенсионерки: тайник был помечен, и о краже денег хозяйке вскоре стало известно.

Правоохранители быстро установили подозреваемую. Часть денег она к тому времени успела растратить. За кражу в ее отношении возбуждено уголовное дело.-0-