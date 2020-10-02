В Волковыске горел строящийся дом

2 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске спасатели ликвидировали пожар строящегося дома. Причиной возгорания мог стать поджог, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре на ул.Межевой в райцентре поступило в службу 101 в ночь на 2 октября. Подразделения МЧС незамедлительно направились на место происшествия.
Открытом огнем горела кровля строящегося дома, принадлежащего местному жителю. На укрощение пламени потребовалось около часа.
Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия - поджог.-0-