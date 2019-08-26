В Волковысском районе легковушка вылетела в поле и перевернулась

26 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе "Фольксваген" вылетел в поле и перевернулся: пострадали водитель и пассажирка. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
ДТП произошло 25 августа на одной из местных дорог неподалеку от агрогородка Верейки. По предварительной информации, 27-летний водитель "Фольксвагена" выбрал не ту скорость и не справился с управлением. Машина вылетела в поле и перевернулась.
"В легковушке находились 4 человека. В результате ДТП водитель и 18-летняя пассажирка с травмами были госпитализированы. Пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности", - рассказали в ГАИ.
Также в машине ехали две девушки 1997 года рождения. Они серьезных травм не получили. По факту ДТП сейчас проводится проверка.-0-
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома