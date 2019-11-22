В Волковысском районе слесарь при ремонте конвейера серьезно повредил руку

22 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске следователи выясняют обстоятельства травмирования рабочего. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 21 ноября на одном из предприятий района. Во время устранения неполадки ленточного конвейера слесарь-ремонтник получил повреждения предплечья и рваные раны руки. Сейчас 58-летний мужчина находится в больнице.

В случае неисправности, как установлено, работник должен был уведомить начальника смены. Мужчина этого не сделал. Рабочий день подходил к концу и он решил самостоятельно разобраться с неисправностью.

Следователи совместно со специалистами Департамента государственной инспекции труда осмотрели место происшествия. Для установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователям также предстоит установить, соблюдались ли требования охраны труда и техники безопасности как работником, так и в организации в целом.-0-