В Волковысском районе задержали самогонщика с 5 т браги

8 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе в лесу с поличным задержали самогонщика с 5 т браги. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Милиционеры Волковысского райотдела милиции получили информацию о самогонном мини-заводе в лесу у одной из деревень. С наступлением темноты правоохранители выехали на место, 29-летнего самогонщика обнаружили с помощью тепловизора.

На месте обнаружено более 5 т браги, из которой можно было получить до 1,5 т самогона. "Молодой человек пояснил, что произведенное спиртное планировал употреблять самостоятельно", - рассказали в милиции.

Самогонный аппарат изъят, брага уничтожена. Проводится проверка.-0-