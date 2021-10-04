4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе из-за отравления угарным газом госпитализированы сын и мать, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

"3 октября в 10.15 спасателям стало известно, что в Воложинском районе с диагнозом "отравление угарным газом" госпитализированы женщина и ее сын-подросток. 2 октября семья, находясь на даче в деревне Тябуты, во второй половине дня протопила печь. Ночью мать и ребенок почувствовали недомогание и вызвали скорую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Вероятнее всего, была преждевременно закрыта задвижка печного дымохода.

Спасатели напоминают: безопасно закрывать заслонку печи только после полного прогорания углей. Также специалисты обращают внимание на то, что нельзя применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, топить с открытыми дверцами, перекаливать печь, размещать горючие вещества и материалы на ней и в непосредственной близости от топочных отверстий.-0-