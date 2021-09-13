13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе спасатели помогли заблудившемуся грибнику. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

12 сентября в 13.46 спасателям поступило сообщение о том, что мужчина заблудился в лесном массиве вблизи городского поселка Ивенец Воложинского района.

"За помощью обратился сам потерявшийся, - пояснили спасатели. - Как рассказал мужчина, утром около 8.00 он ушел в лес за грибами и заблудился. Когда понял, что самостоятельно выйти не может, позвонил на "101". Мужчина сориентировал нас, где он заходил в лес: на развилке в поселке одна дорога ведет в сторону Воложина, а другая - к улице Янки Купалы, которая упирается в лесной массив, где потерявшийся и начал свой путь. Включив сигнальное говорящее устройство, мы стали проезжать лес и параллельно оставались на связи с потерявшимся. Он нас ориентировал, что видит вокруг, а также слышит ли звуки сирены. Около 14.00 мужчина вышел на звуки сигнального устройства".

Найденного доставили к родственникам, к которым он приехал в гости. В медицинской помощи мужчина не нуждался.-0-