В Вороново водитель нарушил ПДД и набросился на инспектора ГАИ: возбуждено уголовное дело

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15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Вороново нарушивший правила водитель набросился на остановившего его сотрудника ГАИ. Информация об этом размещена в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел утром 14 октября. Водитель "Тойоты" не пропустил пешехода на переходе. Машину нарушителя остановил сотрудник ГАИ.
24-летний водитель во время разбирательства повел себя агрессивно. Применив силу, он забрал у милиционера переданные для проверки документы и попытался скрыться. "Офицер с подоспевшими на помощь коллегами задержали правонарушителя", - рассказали в МВД.
На молодого человека за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел возбуждено уголовное дело. Также на него составлен протокол за непропуск пешехода.-0-