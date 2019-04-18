В Вороновском районе продолжаются поиски мужчины, уехавшего на служебном авто

18 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе продолжают искать пропавшего жителя агрогородка Жирмуны, в поиске задействованы следователи и сотрудники органов внутренних дел. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Следственного комитета Беларуси, информирует БЕЛТА.
61-летний мужчина 16 апреля уехал на служебном автомобиле с рабочего места. С тех пор его местоположение неизвестно.
В проведении поисковых мероприятий принимают участие следователи Вороновского РОСК. Кроме того, в район выехали специалисты криминалистического отдела УСК по Гродненской области. С помощью современных технических средств они обследуют местность по маршруту движения машины пропавшего, оказывают практическую и методическую помощь в проведении процессуальных действий и проверочных мероприятий.-0-
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