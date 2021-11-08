В Вороновском районе устанавливают обстоятельства травмирования девушки

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетней в Вороновском районе. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.
"Вечером 5 ноября, находясь в компании несовершеннолетних друзей, один из подростков демонстрировал сигнальное устройство, которое принес из дома. В результате неосторожных действий подростков механизм для подачи сигнала сработал, причинив 17-летней жительнице Вороновского района телесные повреждения. Ей оказана медицинская помощь. В настоящее время жизни и здоровью девушки ничего не угрожает", - рассказали в УСК.
Установлено, что данный механизм принадлежит отцу парня, используется в охоте, рыбалке, для подачи сигнала.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-