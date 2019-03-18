В Заславле пожарный извещатель спас семью с ребенком

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в Заславле Минского района благодаря сработавшему автономному пожарному извещателю спасена семья, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о возгорании в 5-квартирном жилом доме поступило 17 марта в 11.31. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили сильное задымление в одной из квартир и общем чердачном помещении.
На момент возникновения пожара в квартире находились муж с женой и их 4-летняя дочь. Два сына играли на улице. Хозяин, услышав звук извещателя в соседней закрытой комнате, обнаружил возгорание. Мужчина вместе с женой и дочкой самостоятельно покинули квартиру. Хозяин сообщил о пожаре по номеру 101.
Спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Эвакуация жильцов из соседних квартир не потребовалась. Пострадавших нет. В квартире огнем повреждено потолочное перекрытие, закопчены стены и имущество в комнатах.
Причина пожара устанавливается.-0-
Фото Минского областного управления МЧС
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