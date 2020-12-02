2 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Зельве легковушка переехала лежащего на дороге мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 1 декабря на ул.Вокзальной. Под колесами "Ауди" оказался 63-летний мужчина. От полученных травм пенсионер скончался на месте. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Выясняются обстоятельства и еще одного наезда на пешехода уже в областном центре. Сегодня утром в Гродно на ул.Горького "Шкода" под управлением 37-летней женщины сбила молодого мужчину. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами пострадавшего госпитализировали.-0-