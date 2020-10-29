В Жабинке задержали двух подростков, бросивших в автомобиль милиции коктейль Молотова

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке задержали 15-летнего юношу и его приятеля-погодка, которые бросили в милицейский автомобиль коктейль Молотова. Такая информация опубликована на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Вечером 11 августа в центре Жабинки дежурили милиционеры. В какой-то момент в сторону служебного автомобиля полетела бутылка с горючей жидкостью и зажженной тряпкой. Она разбилась рядом с машиной, повредив ее внешнюю обшивку. Никто не пострадал.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастны двое подростков: 15-летний парень изготовил коктейль Молотова, а его 16-летний приятель метнул снаряд в автомобиль.

В отношении старшего юноши следователи возбудили уголовные дела за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел и незаконные действия с взрывчатыми веществами. Второго парня поставят на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. На его родителей будет составлен протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.-0-