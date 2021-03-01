В Жабинковском районе грузовик наехал на лежащего на дороге мужчину

1 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе (Брестская область) грузовик наехал на 45-летнего мужчину, который лежал на проезжей части. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Авария случилась 26 февраля примерно в 20.00 на 6-м км автодороги Орепичи - Степанки - Соколово. 45-летний водитель грузового автомобиля "Вольво" с полуприцепом совершил наезд на пешехода, который, по предварительной информации, лежал на проезжей части.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Жабинковский районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении водителя уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Следователи осмотрели место происшествия, зафиксировали вещно-следовую обстановку. Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.-0-